Решением коменданта закрыто село Дзорагюх – премьер-министр

Решением коменданта чрезвычайного положения с сегодняшнего дня будут закрыты въезды и въезды из села Дзорагюх Гегаркуникской области Армении. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер-министр отметил, что причина заключается в том, что один из жителей села Дзорагюх отправился на похороны в село Гохт, а через несколько дней присутствовал на похоронах в родном селе, в результате чего в Дзорагюхе уже имеются 63 случая заражения коронавирусом. Один из заразившихся также участвовал в похоронах в селе Цовасар.

«У нас был похожий случай в Дмашене, когда на похороны приехали из Раздана, заразили членов семьи усопшего, в результате чего в том доме скончался дед. В селе у нас было более 100 случаев инфицирования, и мы закрыли Дмашен. В связи с похоронами в Дмашене у нас были заражены люди в шести других общинах области», - написал Пашинян.