Премьер-министр: Мы сделаем все возможное, чтобы защитить персональные данные граждан

Мы сделаем все возможное, чтобы защитить персональные данные граждан, на брифинге после заседания комендатуры заявил премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, является ли практика публикации фотографий граждан и различных организаций, нарушающих правила комендатуры, правильной и эффективной.

«Каждая публикация – это сигнал, и если какой-то сигнал не подтверждается, еще лучше, этим он также служит своей цели. Но я хочу привести конкретный пример, когда организация опровергла сигнал, но вчера поздно вечером выяснилось, что одноименной организацией было организовано позорное мероприятие, причем не только в том смысле, что имело место собрание, но также демонстрировалось сценическое представление, в котором было объявлено, что мероприятие, которое проходит, запрещено», - заявил Никол Пашинян.

Что касается защиты данных, то он отметил, что они обсудили этот вопрос с Агентством по защите персональных данных.

«И, фактически, все те граждане, которые разместили свои фотографии под публичным значком, тем самым позволили всем перепубликовать свои фотографии.

Что касается других случаев, вы знаете, что если, например, какой-то гражданин совершает на улице правонарушение, и полицейские приближаются к нему, например, чтобы подвергнуть приводу, другой гражданин, как мы часто видим, освещает это в прямом эфире, не спрашивая разрешения у этого гражданина, ни у кого не возникнет вопрос, почему предпринятое полицией действие освещается без согласия гражданина, по той же логике может освещаться и не предпринятое полицией действие.

Здесь также существует проблема защиты персональных данных, и мы сделаем все возможное, чтобы защитить эти данные, но, с другой стороны, есть также и общественный интерес, интерес законности, и я призываю граждан Армении присоединиться к этому флешмобу», - добавил премьер-министр.