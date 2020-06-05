Пашинян: Я продолжаю верить, что мы сможет осуществить концепцию «карантин без карантина»

Выступая на сегодняшнем брифинге после заседания комендатуры премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что власти по-прежнему обсуждают различные сценарии борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе возврат к строгим карантинным мерам и ограничениям на деятельность бизнеса, а также введение комендантского часа.

Как отметил премьер, он по-прежнему верит, что нужно изменить личное поведение каждого человека. «Наше индивидуальное поведение создает гарантию того, что мы сможет победить не только этот вирус, но и сможем справиться с другими трудностями, которые могут быть в будущем. Я продолжаю верить в концепцию того, что этот кризис нужно рассматривать как возможность. Я продолжаю верить, что мы сможет осуществить концепцию «карантин без карантина», хотя статистика приближает нас всех, в том числе и меня, к той точке, когда эта вера заканчивается», - заявил Пашинян, отметив, что ситуация с коронавирусом в стране продолжает ухудшаться.

В ходе брифинга Пашинян высказал предположение о том, что пик эпидемии коронавируса в Армении может прийтись на конец июня. Тем не менее, он сразу оговорился, что утверждать ничего со стопроцентной уверенностью невозможно.

Глава правительства Армении призвал граждан решать проблему сообща, принимая активное участие в массовом противоэпидемиологическом движении.

Отметим, что число инфицированных коронавирусом в Армении сегодня достигло 11817. За минувшие сутки выявлено 596 новых случаев. С начала эпидемии в Армении от COVID-19скончались 183 человека.