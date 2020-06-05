Турция – не лучшее государство, которое может удовлетворить критериям председательства ГА ООН – МИД Армении

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян прокомментировала ситуацию с выдвижением на пост председателя 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН кандидата от Турции.

Согласно пресс-службе МИД Армении, Нагдалян напомнила, что председатель Генеральной Ассамблеи избирается на основе принципа ротации между 5 региональными группами. В 2020-2021 годах, на период 75-й сессии, Генеральная Ассамблея изберет председателя от группы государства Западной Европы и другие государства, куда входит также Турция. Единственная согласованная в группе и выдвинутая кандидатура – турецкого дипломата, политического деятеля Волкана Бозкыра.

«Армения, Греция и Кипр, нарушив процедуру молчания, обратились с письмами к председателю 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммаду-Банде, потребовав проведения голосования. Хочу подчеркнуть, что даже по требованию одной страны голосование должно быть проведено», – пояснила пресс-секретарь МИД Армении, отвечая на вопрос информагентства NewArmenia о том, будет ли проведено голосование по требованию лишь трех из 193 стран.

«Если я не ошибаюсь, это первый зарегистрированный в истории ООН случай на выборах председателя Генеральной ассамблеи, когда вопрос выбора единственного кандидата выносится на голосование», - отметила Нагдалян.

Пресс-секретарь МИД Армении также сообщила, что наряду с армянской стороной обеспокоенность выразили и ряд наших международных партнеров.

«С письмом о нарушении процедуры молчания выступили Армения, Кипр и Греция. Более, того, со стороны Армении и Кипра было представлено совместное письмо. В нем, в частности, указано, что «Турция угрожает миру и безопасности всего региона, для достижения доминирования в регионе периодически нарушая устав ООН и нормы международного права, в том числе режимы санкций ООН», – заявила Анна Нагдалян.

«Армения подняла вопрос о блокаде, которую более 30 лет Турция осуществляет в отношении Армении, о продолжающемся отрицании и даже политике оправдания Геноцида армян.

В совместном письме Армения и Кипр подчеркнули, что пост председателя ГА ООН должен занять представитель такой страны, действия и проводимая политика которой созвучны нормам и провозглашенным ценностям ООН. Очевидно, что Турция – не лучшее государство, которое может удовлетворить этим критериям», – заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении.

