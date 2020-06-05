Сегодня наилучший период для реформ, поскольку нам больше нечего терять в экономическом плане - премьер-министр

«2019 год стал историческим в плане госбюджета», - сегодня в ходе обсуждения годового отчета об исполнении госбюджета за прошлый год заявил премьер-министр Никол Пашинян, подчеркнув, что в 2019 году был зафиксирован беспрецедентный за последние 12 лет показатель экономического роста – 7,6%.

Правительству удалось обеспечить налоговых поступлений на 104 млрд драмов больше, чем планировалось, из которых 62 млрд стали доходами гобюджета, а 42 млрд были возвращены в качестве задолженности по налогу на добавленную стоимость (НДС).

Тем не менее, по словам премьер-министра, в 2019 году в бюджет не был внесен весь тот потенциал, который существует. «По самым разным подсчетам, в Армении существует огромная теневая экономика, и даже есть некоторые оценки, что потенциал бюджетных поступлений мог быть больше, например, доходить до 400 млрд драмов», - подчеркнул Пашинян.

По словам премьер-министра, 2020 год также является историческим, но не с точки зрения экономического роста, а в плане коронавируса. Как отметил Пашинян, этот период только начался, и неясно, как долго он продлится, поэтому еще рано подводить итоги потерь. В любом случае, Пашинян в своем выступлении говорил о важности использования создавшегося кризиса в качестве возможности. По его убеждению, сейчас происходит процесс глубокой переоценки взаимоотношений государства, государственного строя и гражданина, и в этом смысле сегодня, как и в 2018 году, наступают революционные времена.

По словам премьер-министра, в период борьбы с коронавирусом необходимо пересмотреть наше отношение к дисциплине и гражданской ответственности. Дисциплина должна быть не результатом силы и принуждения, а результатом психологии и новой философии по отношению к государству.

В этом же контексте, по словам Никола Пашиняна, необходимо сформировать новое восприятие бюджета, оставить в прошлом старое представление о том, что бюджет предназначен для грабежа людей, для того, чтобы отнять у них последнюю копейку.

«Новое восприятие бюджета должно быть следующим: государственный бюджет - наш общий бумажник, который мы формируем вместе для удовлетворения наших общих потребностей. Отношение к госбюджету для меня является ответом на следующий вопрос: обладает ли армянский народ, граждане Республики Армения волей иметь государственность», - сказал глава государства.

В этом смысле, по мнению премьер-министра, должно измениться и общественное восприятие необходимости платить высокую зарплату государственным чиновникам, гражданин должен хотеть, чтобы чиновник получал высокую зарплату, конечно же, воздерживаясь от коррупционных явлений. Это, по словам Пашиняна, также является проявлением воли иметь государственность.

Премьер-министр провел простое сравнение: каждая семья для удовлетворения своих самых разных потребностей старается найти квалифицированных специалистов.

«Предположим, есть один миллиард драмов, который должен быть использован, например, для выплаты заработной платы высокопоставленных государственных чиновников, чиновников, судей, судей. Особо отмечу, что эта сумма ничего не может изменить в жизни 3 миллионов граждан Республики Армения. Но привлечение на эту сумму квалифицированных чиновников, квалифицированных служащих может очень многое изменить в жизни граждан Республики Армения», - заявил глава правительства.

По словам премьер-министра, сегодня наилучший период для реформ, поскольку нам больше нечего терять в экономическом плане, тогда как в 2019 году правительство было очень осторожным, сосредоточилось на том, чтобы показать экономический рост и доходы. «Но сейчас мы находимся в ситуации, когда нам нечего терять, вернее, наше сегодняшнее потеряно, мы должны думать о завтрашнем дне. И в этом смысле выражением нашей воли иметь государственность должно стать отношение к тем реформам, которые сегодня проводит правительство», - подчеркнул Никол Пашинян.

Среди реформ, которые должны быть начаты в ближайшем будущем, премьер-министр выделил изменение системы налога на недвижимость, согласно которому все граждане должны платить налог на недвижимость в соответствии со стоимостью своего имущества. Таким образом, по словам Пашиняна, гражданин должен выразить свою волю иметь государство.

«Пусть для этого он платит 100 драмов в год, пусть платит 200 или 300 драмов в год. Эти 300 драмов, которые он сохранил при себе, от выплаты которых мы его на 30 лет освободили, ничего не изменили в жизни этого человека. Но в жизни государства эти 300 драмов многое меняют», - заявил премьер-министр.