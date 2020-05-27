С 1 января налог на недвижимость может значительно возрасти

С 1 января следующего года граждане Армении будут платить значительно большие налоги за свою недвижимость.

Согласно принятым сегодня правительством изменениям в Налоговый кодекс, с 1 января 2021 года налог на недвижимость будет рассчитываться на основе не кадастровой, а приблизительной рыночной стоимости данной недвижимости.

Известно, что кадастровая стоимость недвижимости в Армении в несколько раз ниже рыночной стоимости, и в настоящее время налог на недвижимость рассчитывается исходя из кадастровой стоимости. Однако с 1 января следующего года, если, конечно, эти изменения будут приняты в Национальном собрании и подписаны президентом, при расчете налога на недвижимость граждан Армении браться за основу будет рыночная стоимость, которая будет определяться Комитетом кадастра.

Что касается налоговых ставок, они не изменятся: собственники будут продолжать платить налог на недвижимость в размере от 0,05% до 1% от стоимости недвижимости, в зависимости от ее приблизительной рыночной стоимости.

Эти изменения на заседании кабмина представил министр финансов Атом Джанджугазян.

«В результате принятия предлагаемого изменения ожидается, что потенциал взимания налогов на недвижимость вырастет примерно в 4,3 раза. Это, в свою очередь, означает, что общинам, для которых основным источником доходов в бюджет являются именно доходы от взимаемых налогов на недвижимость, будет предоставлена возможность достичь более высокого качества решения стоящих перед ними проблем», - сказал Джанджугазян.

Согласно подготовленной правительством справки, согласно ведущейся Международным валютным фондом статистике государственных финансов, соотношение налог на недвижимость / ВВП в Армении составляет 0,2%, а среди ряда европейских стран, соседних с Арменией стран, стран-членов ЕАЭС, а также многих других стран показатель менее 0,2% имеют только Молдова и Индонезия - 0,1%. Например, в соседней Грузии этот показатель составляет 1,1%, в России - 1,2%, в Великобритании - 1,4%, в Японии - 1,9%, в Израиле - 2%, а в Соединенных Штатах - 2,7%.

Если, согласно действующему порядку, налогом не облагается недвижимость с кадастровой стоимостью до 3 млн драмов, то, согласно предлагаемым изменениям, не облагаемой налогом недвижимости больше не будет.

Недвижимость делится на две группы: квартиры в многоквартирных домах и частные дома, каждая из которых в свою очередь имеет шесть уровней, и чем выше стоимость недвижимости, тем больший налог на недвижимость будет платить собственник.

Руководитель Комитета кадастра Сурен Товмасян отметил, что как минимум раз в два года они будут пересматривать цены на недвижимость в Армении, чтобы на этом основании определять размер налога на недвижимость для данной недвижимости.

Изменения вступят в силу постепенно.

Правительство признало законопроект срочным и направило его в Национальное собрание.