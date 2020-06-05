Число инфицированных коронавирусом сотрудников швейной фабрики «Глория» достигло 115, работа предприятия приостановлена на 14 дней

Число инфицированных коронавирусом сотрудников ванадзорской швейной фабрики «Глория» достигло 115.

По утверждению директора предприятия Баграта Дарбиняна, ни один из них в настоящее время не находится в больнице. Помимо заместителя директора Асмик Джулакян, у которой повышенная температура, у остальных симптомов нет.

Одна из инфицированных беременна. По словам директора, даже у нее нет симптомов, ее из больницы отправили домой.

Решением коменданта ранее работа фабрики была на три дня приостановлена, однако завтра она не возобновится. Директор сообщил, что решением коменданта срок закрытия фабрики продлен еще на 14 дней.

«Даже если бы не продлили, мы бы закрыли фабрику. Нам не хочется делать «Глорию» темой обсуждения», - сказал Радио Азатутюн Баграт Дарбинян.

«Заказчики все равно уже отменили заказ. Немецкий заказчик, узнав из новостей о том, что у нас есть инфицированные, потребовал отправить сырье обратно. Мы собираемся отправить его обратно», - добавил владелец крупнейшей текстильной фабрики в Армении.

Баграт Дарбинян сегодня также сдал тест, хотя у него и нет симптомов. Он сказал, что чувствует себя хорошо. «Вчера я 40 минут бегал на тренажере, чувствую себя прекрасно, температуры нет», - сказал он.

Один из сотрудников, который не захотел представиться, сообщил, что трое членов его семьи, включая его самого, работают на фабрике «Глория». У двоих был подтвержден вирус, у него результат оказался отрицательным. Он сказал, что по настоянию врачей они изолировались, но все чувствуют себя хорошо, каких-либо симптомов нет. По утверждению сотрудника, симптомов нет и у других зараженных сотрудников их цеха.

По данным Лорийской областной администрации, общее число инфицированных в области составляет 220 человек.