У 39 сотрудников ванадзорской швейной фабрики «Глория» подтвержден коронавирус, работа фабрики на 3 дня приостановлена

У 39 сотрудников швейной фабрики «Глория» в Ванадзоре подтвержден коронавирус. Сегодня рано утром работа крупнейшего текстильного предприятия Армении была остановлена на три дня.

Еще вчера поздно вечером, когда было известно всего о трех случаях заражения на фабрике, премьер-министр Никол Пашинян, опубликовав на своей странице в Facebook фотографию автобуса, перевозящего сотрудников фабрики, сообщил о прекращении работы предприятия по решению коменданта. Руководство предупредило более 2600 сотрудников о том, чтобы сегодня утром они не выходили на работу.

В 8 часов утра, когда должна была начаться работа фабрики, начальник отдела здравоохранения администрации Лорийской области Самвел Ламбарян вместе с полицейскими пришел, чтобы уведомить владельца фабрики Баграта Дарбиняна о решении коменданта. Последний счел странным решение остановить работу такого крупного предприятия «на основании одной фотографии». Он сказал, что, возможно, подаст в суд за понесенный ущерб в размере 250 тыс. евро за три дня простоя. Утром было известно только о 17 случаях инфицирования.

Владелец фабрики отметил, что и до, и после пандемии компанию обслуживали 25 арендованных автобусов, которые привозят работников из разных районов Ванадзора и прилегающих общин. Баграт Дарбинян не стал отрицать, что в доставляющих большую часть работников на фабрику автобусах невозможно полностью выполнить требование коменданта о социальной дистанции. Каждый автобус доставляет на фабрику 30-35 работников, между тем, по требованию коменданта, это число не должно превышать 15. Дарбинян сказал, что после открытия фабрики через три дня он больше не будет арендовать автобусы, а из арендной платы работники получат определенную сумму в качестве компенсации, за счет чего уже сами будут добираться до места работы.