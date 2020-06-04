Число инфицированных коронавирусом сотрудников ванадзорской швейной фабрики «Глория» достигло 61

Число инфицированных коронавирусом сотрудников ванадзорской швейной фабрики «Глория» увеличилось на 22, достигнув 61.

Губернатор Лорийской области Андрей Гукасян сказал Радио Азатутюн, что сегодня также большое число работников было протестировано. Предполагается, что завтра число подтвержденных случаев увеличится.

Губернатор не исключает, что сроки приостановки работы фабрики будут продлены. «Это зависит от завтрашних данных», - сказал Гукасян.

Напомним, ранее решением коменданта работа фабрики была приостановлена на три дня.

На фабрике «Глория» работают сотрудники как из Ванадзора, так и из близлежащих общин.

На сегодняшний день в Лорийской области зарегистрировано 167 случаев коронавируса. Из инфицированных 64 человека уже выздоровели. Губернатор Лори подчеркивает, что число инфицированных резко возросло в последние три дня.