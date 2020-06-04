Хотя с сегодняшнего дня ношение маски на улице стало обязательным, но не все следуют правилу

С сегодняшнего дня в Армении ношение маски в открытых общественных местах является обязательным для всех. Исключение составляют только дети до 6 лет, а также занимающиеся спортом и ездящие на велосипедах.

Во время видеосъемки Радио Азатутюн многие граждане, однако, не соблюдали новое правило, мотивируя это тем, что «вышли на свежий воздух».

«У меня проблема со здоровьем, я задыхаюсь», - сказал один гражданин.

«Мы с удовольствием носим, делаем замечание другим. Хочешь не хочешь, должны носить, чтобы было хорошо», - добавил другой.

А одна женщина отметила: «Ну, например, мы сидим на свежем воздухе. Зачем мне надевать маску? Дерево для того, чтобы сидеть под ним, дышать свежим воздухом. Что здесь такого?»

В одном из парков собрались для фотографирования выпускники начальной школы вместе с родителями и учителями, не соблюдая социальную дистанцию, некоторые из них были без маски.

Инспекционные органы и сегодня продолжают проводить проверки. Временно приостановлена работа двух детских садов в Ереване, где были зафиксированы нарушения и недостатки в связи с используемой посудой, кранами, а также дезинфекцией постельных принадлежностей.

Детский сад №122 в Норк Мараше закрыт на сутки. Директор детсада Тагуи Диланян в беседе с Радио Азатутюн отметила, что прежде детсад посещали 127 детей, сейчас, в дни пандемии, их всего трое.