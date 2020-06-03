В Армении ношение, а не только наличие маски на улице станет обязательным

Власти Армении ужесточают масочный режим в стране. Как в ходе брифинга по коронавирусу сегодня сообщил вице-премьер Армении, комендант чрезвычайного положения Тигран Авинян, в частности, ношение, а не только наличие маски станет обязательным вне жилых помещений.

До этого ношение масок было обязательным только в закрытых общественных местах, в транспорте, а также на остановках, в то время как просто на улице и в открытых общественным местах для того, чтобы избежать штрафа в размере около 10 тыс. драмов (20 долларов), достаточно было иметь при себе маску.

Авинян объяснил, что ранее такое решение имело одну главную цель – сделать переход поэтапным. «Сейчас же ношение маски будет обязательным во всех открытых общественных местах вне жилья. Исключение составляют дети до 6 лет, а также люди, которые занимаются физическими упражнениями или тренируются на велосипеде. Также устанавливаются соответствующие правила ношения маски», - заявил комендант.

Как разъяснил Авинян, такое универсальное правило ношения масок без радикальных исключений также делается для облегчения осуществления контроля. Он заметил, однако, что в некоторых случаях оставляется возможность для «логического и разумного подхода». «Думаю, что у нас с этим, в общем, не должно быть проблем», - добавил он.

Авинян отметил, что понимает, что ношение масок вызывает много неудобств, особенно в летнее время. «Но, к сожалению, на этом этапе у нас остался довольно узкий набор мер, и из этого узкого набора выбраны наиболее эффективные», - сказал он, подчеркнув, что научно доказано, что ношение масок, в том числе надлежащее ношение масок, сделанных в домашних условиях, существенно снижает интенсивность распространения коронавирусной инфекции.

Комендант заявил, что на данном этапе власти стараются по возможности не рассматривать возврат к ограничениям на передвижение граждан, виды экономической деятельности, а также введение комендантского часа. «Мы пойдем по пути соблюдения правил», - заявил Тигран Авинян.