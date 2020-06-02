Анна Акопян рассказала о состоянии здоровья членов семьи

В интервью Радио Азатутюн супруга премьер-министра Анна Акопян сообщила, что состояние здоровья Никола Пашиняна и остальных членов семьи хорошее.

Вчера утром стало известно, что премьер-министр Армении и все члены его семьи - супруга и три дочери, за исключением сына, который в настоящее время служит в армии, заражены коронавирусом.

«Наше самочувствие хорошее, удовлетворительное. Вчера вечером у Шушан немного поднялась температура – до 37,2, а у Арпи температура упала до 35,1, но сегодня утром у обеих температура нормализовалась, и у Шушан, и у Арпи температура в пределах нормы. У г-на Пашиняна, у меня и Мариам температура нормальная. Мы вообще чувствуем себя хорошо», - сказала Анна Акопян.

Она отметила, что и она, и премьер-министр изолированы с понедельника, а на всех предыдущих рабочих встречах они носили маски, перчатки, личные контакты были очень ограничены.

Анна Акопян три месяца не встречалась со своей матерью, в течение короткого времени у них гостил лишь отец премьер-министра - Вова Пашинян.

«Мы были внимательны, соблюдали дистанцию, но в любом случае мы действительно тревожимся, потому что, естественно, мы не знали, что являемся носителями. И если бы не тест, который сдал премьер-министр, наверное, и не узнали бы. Но в любом случае мы были очень внимательны в том, что касается отца, потому что у него есть проблемы со здоровьем. Мы просто ждем, с большим беспокойством ждем, чтобы у него не появилось никаких симптомов. Или его, вероятно, протестируют», - сказала супруга премьера.

По словам Анны Акопян, положительные тесты на коронавирус их застали врасплох, поскольку они были крайне осторожными, стараясь не заразиться. «Премьер-министр, который каждый день ходил на работу, часто дезинфицировал руки, носил маску и так далее. Из членов семьи Мариам часто, когда было необходимо, ходила в магазин, опять-таки с крайней осторожностью. Более того, все эти три месяца, с самого первого дня, всегда в общественных местах, в людных местах была в маске и перчатках. Это действительно стало неожиданностью. Подавлена ли я?... Знаете, когда вы получаете так много информации, когда видите так много случаев, тем более когда врачи сегодня сказали, что иногда ухудшение наступает на 11-й день, такое течение болезни было зафиксировано, я стала, конечно, немного бояться. Вчера я была немного спокойнее. Учитывая, что у меня не было симптомов, я думала, что, наверное, если так, то так будет и дальше, но сегодня поняла, что не обязательно, что течение болезни может измениться. В этом смысле я немного напряглась», - сказала она.



Хотя число подтвержденных случаев коронавируса в Армении превысило 10 тысяч, в стране немало людей, которые скептически относятся к коронавирусу, не всегда носят маску. По мнению Анны Акопян, причиной такой атмосферы является национальная особенность. «Я думаю, что это наша национальная особенность, характер, психология в первую очередь, потому что мы такие, мы не боимся. У нас долгая история, мы прошли через многое, и этот страх нас покинул. Но это не очень хороший путь для нас, потому что это действительно опасно, и в моем окружении есть люди, которые очень тяжело это переносят. Я удивляюсь тому, что после получения всей этой информации все еще можно скептически относиться или не защищаться», - отметила она.

Мы поинтересовались у супруги премьер-министра, какова, по ее мнению, причина подобного распространения коронавируса в Армении, легкомысленное ли это отношение общества или недостаточные шаги, предпринимаемые правительством, на что она ответила: «Насколько я знаю, власти, правительства всех стран предпринимают исключительно одни и те же действия. То есть, в связи с этим вирусом ни в одной стране не делается чего-то, о чем мы не знаем. Единственный способ преодолеть вирус – соблюдение социальной дистанции, ношение маски, перчаток, дезинфекция рук. Ни в одной стране, независимо от результата, независимо от того, могут они похвастаться им или нет, не предпринимаются какие-то другие меры, не известные миру. Так что, если в одной стране что-то делают и добиваются успеха, а в другой стране не удается достичь успеха, думаю, опять-таки это все уже индивидуально. Потому что что должно сделать правительство для того, чтобы добиться успеха, когда это зависит от каждого человека, каждый человек должен соблюдать правила гигиены, должен делать все, чтобы не заразиться. Потому что в случае заражения это темный лес, и ты не знаешь, с чем столкнешься на каждом следующем шагу, что произойдет».