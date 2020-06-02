Бабаджанян предлагает пересмотреть «позорное» газовое соглашение

Независимый депутат Национального собрания Арман Бабаджанян предлагает пересмотреть позорное, по его мнению, соглашение, ратифицированное парламентом Армении в 2013 году, согласно которому Армения обязалась до 2043 года покупать газ только у российского «Газпрома».

В обмен на 30-летнюю монополию «Газпром» предложил Армении фиксированную цену на газ только на следующие пять лет. По истечении указанного срока «Газпром Армения» подала в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) заявку на повышение цены на газ. Комиссия изучила заявку и выступила со своими предложениями.

Этот вопрос станет предметом обсуждения в комиссии 4 июня. Между тем депутат НС заявляет, что до тех пор, пока соглашение 2013 года не пересмотрено, Армения продолжит жить в условиях газового рабства.

«Каждый раз во время обсуждения тарифа на газ нас как призрак посещает преступное прошлое Армении, поскольку в этом прошлом в результате заключенного в 2013 году позорного газового соглашения Россия установила в Армении тотальную газовую монополию, в том числе в отношении системы потребления газа. Сегодня мы во время каждого повышения цены на газ платим за преступное прошлое, за заключенные прежними властями антигосударственные сделки. Единственным выходом из этой порочной ситуации является пересмотр этих позорных соглашений, что является сложным, однако неизбежным процессом. Это императив, отныне это является вопросом угрозы национальной безопасности. Однако очевидно, что до тех пор, пока этого не произойдет, пока это соглашение не будет пересмотрено, мы продолжим жить, по сути, в условиях газового рабства и каждый раз в виде повышения цены на газ будем получать пощечину по нашему суверенитету», - заявил Бабаджанян.

Стопроцентная дочка российской государственной компании «Газпром» - «Газпром Армения», предложила установить одинаковый тариф для всех потребителей, отменив льготы для социально необеспеченных слоев населения, в результате чего для них цена на газ с 1 июля должна была резко повыситься – примерно на 36%. Между тем, Комиссия по регулированию общественных услуг предлагает оставить льготы для социально уязвимых слоев населения неизменными.

Компания «Газпром Армения» предложила еще несколько других изменений, и если заявка компании будет принята, газ для армянских потребителей в среднем подорожает на 11%. По предложению КРОУ, средний тариф на природный газ, продаваемый потребителям, составит 266,71 доллара США за тысячу кубометров вместо предложенного компанией единого тарифа 283,14 доллара США.

«Таким образом, в очередной раз мы столкнулись с проблемой изменения тарифа, причем, крайне вторично, на сколько процентов повысится тариф на газ. Проблема в данном случае в самом факте подорожания, потому что это подорожание происходит в том случае, когда на мировых рынках имеет место существенное снижение цены на энергоносители, в том числе на газ, это происходит, в тех условиях, когда та же Россия значительно снижает цены на газ, поставляемый в европейские страны. Это, по сути, недружественный шаг, направленный нам страной-стратегическим партнером, который очевидным образом имеет не экономическую, но исключительно политическую составляющую, - сказал Бабаджанян, подчеркнув: - Для России цена на газ всегда была политическим рычагом, таковым она является и сегодня».