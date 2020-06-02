Пресс-секретарь премьера: Никол Пашинян и члены его семьи чувствуют себя хорошо

По словам пресс-секретаря премьер-министра Армении Мане Геворкян, состояние здоровья Никола Пашиняна и членов его семьи хорошее.

Вчера утром стало известно, что премьер-министр Армении и все члены его семьи, за исключением сына, который в настоящее время служит в армии, заражены коронавирусом.

«Самочувствие премьер-министра и членов его семьи хорошее. Премьер-министр продолжает выполнять свои трудовые обязанности удаленно из правительственного особняка. Сегодня у нас уже состоялось заседание комендатуры, в котором премьер-министр участвовал опять-таки в удаленном режиме. Мы планируем чуть позже провести брифинг с соблюдением противоэпидемических правил», - в беседе с Радио Азатутюн сказала Геворкян.

Как и вчера, сегодня вечером премьер-министр проведет в правительственном особняке брифинг вместе с комендантом, вице-премьером Тиграном Авиняном и министром здравоохранения Арсеном Торосяном, который будет транслироваться в прямом эфире.

На вопрос, не нарушают ли они таким образом противоэпидемические правила и правила изоляции, Мане Геворкян ответила: «При организации брифинга как вся съемочная группа, так и сотрудники, премьер-министр, вице-премьер, комендант Тигран Авинян, министр Арсен Торосян, все мы соблюдали противоэпидемические правила, премьер-министр был в перчатках и маске. Мы все носим маски и перчатки. Никаких нарушений... если вы заметили, даже расстояние друг от друга соответствовало тем правилам, которые были установлены специалистами».