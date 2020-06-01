Пашинян: В Армении около 20 тысяч человек могут быть инфицированы коронавирусом, но не иметь симптомов

Власти Армении полагают, что в настоящий момент в стране может быть около 20 тысяч граждан, инфицированных коронавирусом нового типа, но переносящих заболевание бессимптомно.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга во дворе своей резиденции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее сегодня Пашинян сообщил, что результаты его теста, а также тестов его супруги и троих дочерей подтвердили у них наличие коронавируса. Он подчеркнул, однако, что у них также нет симптомов заболевания.

«Мы констатируем, что сегодня в Армении может быть примерно 18-20 тысяч бессимптомных носителей коронавируса. То есть, эти люди сами не знают, что заражены коронавирусом, как не знал я», - заявил премьер-министр.

В связи с этом Пашинян подчеркнул важность ношения масок в общественных местах и соблюдения правил эпидемиологической безопасности.

«Для меня очевидно, что в чем-то я допустил эпидемиологическую ошибку или кто-то ее допустил», - добавил он, призвав граждан не повторять его историю, а следовать санитарно-гигиеническим правилам.

В брифинге также участвовали вице-премьер, комендант режима чрезвычайного положения Тигран Авинян и министр здравоохранения Тигран Торосян.

Отметим, что по последним данным общее число выявленных случаев коронавируса в Армении составляет 9492. С начала эпидемии от COVID-19 в Армении скончались 139 человек.