COVID-19: За сутки в Армении скончались 8 пациентов, выявлено 210 новых случаев инфицирования

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 210, в общем составив 9492. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 1 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 16 и сейчас составляет 3402.

За сутки от COVID-19 скончались еще 8 пациентов. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 139.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за это время 55 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам,.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 5896, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 58668.