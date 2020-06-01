Парламент принял в первом чтении законопроект, позволяющий отменить референдум

Национальное собрание Армении сегодня в первом чтении приняло законопроект, позволяющий отменить референдум по конституционным изменениям.

«За - 83, против - 16, воздержавшихся нет, решение принято», - заявил спикер НС Арарат Мирзоян.

Законодательный пакет «О внесении изменений и дополнений в конституционный закон «О референдуме»», автором которого является член правящей фракции «Мой шаг» Ваагн Овакимян, позволяет отменить референдум, дата проведения которого попадает на период объявленного военного или чрезвычайного положения, а также устанавливает нормы для тех случаев, когда референдум, тем не менее, проводится. Автор проекта утверждает, что в действующем законе есть пробел.

Парламентская оппозиция назвала законопроект антиконституционным. Перед голосованием глава оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян сообщил, что они не будут участвовать в голосовании, призвав другую оппозиционную фракцию, «Процветающая Армения» (ППА), последовать их примеру.

«Мы считаем, что этот законопроект является неконституционным и проблематичным, и мы не будем принимать участие в голосовании, чтобы не обеспечить своими голосами его прохождение. Я также призываю наших коллег из партии «Процветающая Армения» не участвовать в голосовании, потому что они тоже высказались против», - сказал Марукян.

ППА попросила 20-минутный перерыв, вернулась и проголосовала против законопроекта. «С таким же успехом парламент мог бы принять законопроект об отмене июня», - отреагировала депутат от ППА Наира Зограбян на результаты голосования. За этим последовало юмористическое предложение председателя НС Арарата Мирзояна.

«Полномочия Национального собрания определяются Конституцией Республики Армения. В статье 88 четко отмечается, что полномочия Национального собрания определяются Конституцией, и в статье 208 Конституции по части референдума есть лишь одно положение – об отсрочке референдума. Положения об отмене референдума нет. По той же логике Национальное собрание теперь может проголосовать и отменить, например, июнь или, скажем, Новый год. По этой причине «Процветающая Армения», выражая четкую политическую позицию, проголосовала против. По этой логике теперь давайте отменим июнь», - отметила Наира Зограбян.

Арарат Мирзоян на это в шутку ответил: «Г-жа Зограбян, мы ждем проекта».

Из-за пандемии просто невозможно организовать референдум. Глава правящей фракции «Мой шаг» Лилит Макунц, продолжая объяснять необходимость законопроекта, напомнила, что несколько месяцев назад именно оппозиция выступала против референдума по конституционным изменениям.

«Если опасение состоит в том, что после этого законопроекта мы, тем не менее, предпримем шаги для приведения нынешнего Конституционного суда (КС) в соответствие с Конституцией 2015 года, то должна сказать: да, мы сделаем это», - сказала Макунц.

Автор проекта Ваагн Овакимян добавил, что данный проект не добавляет никаких полномочий Национальному собранию.

«Каждый день мы принимаем законы о внесении изменений в законы. В Конституции написано, что мы имеем право принимать законы. Если мы будем следовать вашей логике, первые принятые нами законы должны стать «Библией», то есть, их нельзя менять, потому что к этому ведет ваша логика. То есть, Национальное собрание имеет право изменять свои же принятые решения, и по этому законопроекту дается такая возможность», - подчеркнул Овакимян.

Только после того, как поправки вступят в силу, депутаты Национального собрания смогут выступить с инициативой об отмене конституционного референдума, назначенного на 5 апреля и отложенного в связи с чрезвычайным положением. Несколько представителей власти уже публично заявили о том, что хотят разрешить кризис вокруг Конституционного суда в рамках полномочий Национального собрания, и по этой части министр юстиции уже обратился за консультацией в Венецианскую комиссию Совета Европы.