Парламент принял в первом чтении законопроект об отмене референдума

Национальное собрание Армении приняло сегодня в первом чтении законопроект о внесении изменений в конституционный закон РА «О референдуме», представленный депутатом правящей фракции «Мой шаг» и предусматривающий механизмы отмены референдума по конституционным изменениям. За законопроект проголосовали 83 депутата, против - 16.

Парламентские фракции «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» назвали поправки антиконституционными, заявив, что, в соответствии с Конституцией, референдум можно лишь перенести, но не отменить.

Референдум по внесению в Конституцию изменений, предусматривающих прекращение полномочий председателя и еще шести членов Конституционного суда, был назначен на 5 апреля, но был перенесен из-за введения режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса.

Ранее власти страны заявили, что не могут ждать разрешения ситуации вокруг Конституционного суда до завершения пандемии и обсуждают возможность решения этого вопроса не путем референдума, а в парламенте.