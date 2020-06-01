Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении приближается к 10 тысячам

Число инфицированных коронавирусом в Армении за последние сутки увеличилось на 210. В целом число подтвержденных случаев уже приближается к 10 тысячам, достигнув 9492, из которых на лечении в настоящее время находятся 5896.

Министерство здравоохранения сообщает, что вчера было зарегистрировано 8 случаев смерти от коронавируса. Умершим было от 63-х до 82 лет. Пятеро из них - мужчины, три - женщины. За исключением одной из скончавшихся женщин, у всех были хронические заболевания.

Таким образом, число скончавшихся от коронавируса пациентов в Армении достигло 139.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за это время 55 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам,.

По данным ведомства, число выздоровевших увеличилось на 16 и составляет 3402.

Кстати, вчера было проведено наименьшее число тестов за последний месяц - 603. В Минздраве объясняют, что причиной стали выходные и текущие работы.

«Проблема в том, что некоторые лаборатории, которые проводят исследования, не работали, они проводили заключительную дезинфекцию. Это вовсе не означает, что в ближайшее время цифры будут уменьшаться и роста не будет. Я не хочу, чтобы люди воспринимали это как уменьшение случаев, какую-то положительную динамику. Также нужно учитывать, что было четыре нерабочих дня, поэтому число обращений было меньше», - сказала пресс-секретарь Министерства здравоохранения Алина Никогосян.