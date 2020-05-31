COVID-19: Число выявленных в Армении случаев коронавируса превысило 9 тысяч, за сутки скончались еще 4 пациента

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 355, в общем составив 9282. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 31 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 69 и сейчас составляет 3386.

За сутки от COVID-19 скончались еще 4 пациента. Министерство здравоохранения сообщает информацию об умерших пациентах: это 68-летний, 86-летний и 70-летний мужчины и 54-летняя женщина. Отмечается, что у всех умерших были сопутствующие хронические заболевания.

Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 131.

За это время еще 50 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам, сообщают из Минздрава.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 5715, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 58065.