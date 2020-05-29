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Карабах

Арутюнян ответил Алиеву: «Никогда не пытайтесь говорить с нами на языке силы»

Новоизбранный глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, 29 мая 2020 г.

Если президент Азербайджана избрал путь решения карабахского вопроса посредством силы, «мы готовы», сегодня заявил новоизбранный глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

Араик Арутюнян в прямом эфире в Facebook ответил на заявления, сделанные накануне руководителем азербайджанского государства, сказав: «Ильхам Алиев сделал очередные свои заявления. Конечно, не хотелось бы оскорблять, но это не подобающие политическому деятелю заявления, особенно заявление о том, что «в мире на первый план выдвигается фактор силы». То есть, вы выбрали путь решения вопроса посредством силы, господин Алиев? Мы готовы. Мы готовы и хотим также заверить вас в том, что для нас результаты уже очевидны: то, что у вас было в 1994 году, будет и сегодня. Никогда не пытайтесь говорить с нами на языке силы».

«Или заявление о том, что «мы отдали наш древний город Иреван Армении». Этого нельзя простить. У вас есть возможность исправить так называемые «исторические неточности», если вы так думаете, но это будет сокрушительно для Азербайджана», - заявил Арутюнян.

«Никогда не пытайтесь говорить с нами на языке силы. Мы готовы мирным путем, посредством переговоров к логическому мирному решению вопроса. И то заявление, которое вы сделали касательного поэтапного урегулирования вопроса, что может быть только поэтапный вариант, конечно, может быть и поэтапное решение, но только в одном варианте: в первую очередь – признание права на самоопределение, во вторую очередь - принятие наших гарантий безопасности, после чего уже - переговоры. Другого варианта не будет», – подчеркнул лидер Карабаха.

Напомним, Араик Арутюнян вступил в должность руководителя Нагорного Карабаха 21 мая на церемонии инаугурации в Шуши.

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