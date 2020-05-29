Арутюнян ответил Алиеву: «Никогда не пытайтесь говорить с нами на языке силы»

Если президент Азербайджана избрал путь решения карабахского вопроса посредством силы, «мы готовы», сегодня заявил новоизбранный глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

Араик Арутюнян в прямом эфире в Facebook ответил на заявления, сделанные накануне руководителем азербайджанского государства, сказав: «Ильхам Алиев сделал очередные свои заявления. Конечно, не хотелось бы оскорблять, но это не подобающие политическому деятелю заявления, особенно заявление о том, что «в мире на первый план выдвигается фактор силы». То есть, вы выбрали путь решения вопроса посредством силы, господин Алиев? Мы готовы. Мы готовы и хотим также заверить вас в том, что для нас результаты уже очевидны: то, что у вас было в 1994 году, будет и сегодня. Никогда не пытайтесь говорить с нами на языке силы».

«Или заявление о том, что «мы отдали наш древний город Иреван Армении». Этого нельзя простить. У вас есть возможность исправить так называемые «исторические неточности», если вы так думаете, но это будет сокрушительно для Азербайджана», - заявил Арутюнян.

«Никогда не пытайтесь говорить с нами на языке силы. Мы готовы мирным путем, посредством переговоров к логическому мирному решению вопроса. И то заявление, которое вы сделали касательного поэтапного урегулирования вопроса, что может быть только поэтапный вариант, конечно, может быть и поэтапное решение, но только в одном варианте: в первую очередь – признание права на самоопределение, во вторую очередь - принятие наших гарантий безопасности, после чего уже - переговоры. Другого варианта не будет», – подчеркнул лидер Карабаха.

Напомним, Араик Арутюнян вступил в должность руководителя Нагорного Карабаха 21 мая на церемонии инаугурации в Шуши.