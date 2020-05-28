Власть предлагает создать Комиссию по сбору фактов для дачи политической оценки прошлым нарушениям

Окончательное решение по даче политической оценки прошлым нарушениям власть вынесет после публикации промежуточного и окончательного докладов Комиссии по сбору фактов. Об этом в беседе с Радио Азатутюн сообщила член правящей фракции «Мой шаг» Национального собрания Армении Арусяк Джулакян.

Правительство Никола Пашиняна на протяжении месяцев подвергается критике за то, что после революции все еще не дана политическая оценка деятельности прежних властей.

Комиссия будет изучать факты нарушений прав человека с момента обретения Арменией независимости в 1991 году по апрель 2018 года. Министерство юстиции на платформе проектов правовых актов два дня назад опубликовало проект закона о новом органе - Комиссии по сбору фактов. Власть рассматривает ее как один из инструментов правосудия переходного периода.

«Мы считаем чрезвычайно важным, чтобы нейтральная комиссия выявила и представила эти факты и общественности, и правительству, и Национальному собранию, и на этой основе будет принято окончательное решение, которое, естественно, в случае сбора достаточных, обоснованных и весомых фактов покажет Национальное собрание и скажет. «вот, пожалуйста, такой была картина нашего прошлого, что мы в данный момент признаем, приносим прощения у общественности за то, что пришлось пройти через все это, и мы посылаем наш четкий мессидж общественности о том, что это никогда больше не повторится», - сказала Джулакян.

Предметом изучения, согласно проекту, станут случаи фальсификации выборов и референдумов, раздачи избирательных взяток, поствыборные политические преследования, случаи лишения собственности, в том числе организованные под видом доминирующего общественного интереса, а также случаи гибели военнослужащих в небоевых условиях.

По случаям незаконного лишения собственности будет определен круг пострадавших, а также действия государства, вчера с трибуны парламента заявил министр юстиции. «Это может быть и в виде финансовой компенсации, и в виде принесения извинений со стороны государства, и другими способами», - сказал Рустам Бадасян.

В рамках агитационной кампании по проведению референдума 5 апреля премьер-министр Никол Пашинян опубликовал проект декларации, в котором отмечалось, что с 1995 года и до революции 2018 года официальные результаты всех общегосударственных выборов, кроме парламентских выборов 1999 года, не выражали свободной воли народа.

Директор Национального архива сообщил Радио Азатутюн, что у них сохранились только бюллетени выборов, проведенных после 2017 года, бюллетени за другие годы были уничтожены.

«Когда мы говорим о фальсификации выборов, мы имеем дело с людьми: одного уволили с работы, другому предложили деньги, а третьего другим способом заставили принять решение. Эти люди есть, эти люди, к счастью, живы, эти люди могут говорить», - отметила Арусяк Джулакян, отвечая на вопрос о том, как будет доказана фальсификация выборов.

Власть решила начать расследование нарушений с периода президентства Левона Тер-Петросяна. Возглавляемая первым президентом партия «Армянский национальный конгресс» (АНК) пока оценок не озвучивает, заместитель председателя партии Левон Зурабян сказал, что они отреагируют позже.

Бывший депутат Национального собрания, член Республиканской партии Армении (РПА), которая была у власти в течение 20 лет, Ованнес Саакян прогнозирует нагнетание атмосферы в стране в результате деятельности Комиссии по сбору фактов, ворошить прошлое он считает ошибкой.

«Конечно, необходимо выявить проблемы, извлечь уроки, но чтобы создавать такую атмосферу и постоянно оглядываться назад, разыскивая виновных, так не сможешь двигаться вперед. Очевидно, что в 1995-1996 годах победу одержал Вазген Манукян. Что они будут делать, повесят Левона Тер-Петросяна, будут судить, что будут делать, в чем смысл?» - заявил Саакян.

На замечание Радио Азатутюн, что то же самое говорилось и о событиях 2008 года, Саакян ответил: «Вы все время ведете к 2008-му, а я говорю о 1996-м. В 2008 году были проблемы, нарушение прав человека - в 2008-м пусть будет, в 2017-м путь будет, на выборах в 2018-м будет, на будущих выборах, да, что это вам даст?»

Комиссия по сбору фактов не наделена карательными полномочиями, она будет собирать факты, изучать информацию вплоть до той, что содержит государственную тайну. Он может подать в правоохранительные органы сообщение о преступлении в ходе своей работы, а не по окончании.

Согласно проекту, комиссия должна быть сформирована в начале 2021 года, срок ее деятельности составляет два года, в случае крайней необходимости ее деятельность может быть продлена еще на один год.

«Мы хотим достичь цели, то есть, цели примирения, идеи уберечь общество в будущем от прежних негативных, порочных явлений», - заявил в парламенте министр юстиции.

Власть утверждает, что беспристрастность членов комиссии для нее особенно важна.