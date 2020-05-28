«Флаг Армении должен развеваться вечно» - премьер-министр выступил с поздравительным посланием по случаю Дня Республики

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня выступил с поздравительным посланием по случаю Дня Республики.

28 мая 1918 года вслед за героическими сражениями под Сардарапатом, Баш-Апараном и Каракилисой была провозглашена Первая Республика Армения, которая просуществовала около двух с половиной лет.

В своем сегодняшнем послании, текст которого опубликован на официальном сайте правительства, Пашинян напомнил о майских сражениях 1918 года.

«После захвата Александрополя 15 мая 1918 года, 21 мая турецкие авангардные войска достигли села Сардарапат, и казалось, что они неизбежно войдут в Эчмиадзин и Ереван, а остальная часть армян будет обречена на уничтожение. Ситуация была роковой. Однако необходимо было встать на ноги, перенапряжением сил противостоять смертоносной атаке. И именно Арам Манукян стал воплощением духа, воли и силы армян. Всегда справедливый и решительный Арам в те дни отчаяния говорил: «За дело и за работу, и мы победим!»

Отчаяние вскоре сменилось воодушевлением. В героических сражениях при Сардарапате, Баш-Апаране и Каракилисе армянский народ окончательно закрепил свое место на карте мира. Именно благодаря майским победам была создана Республика Армения», - отметил Пашинян.

Как подчеркнул премьер-министр, герои Сардарапата, Баш-Апарана и Каракилисы стали создателями независимости Армении.

«Вечная слава Араму Манукяну, Товмасу Назарбекяну, Мовсесу Силикяну, Дро, Нжде, Даниелу и Погосу Бек-Пирумянам, командиру езидского кавалерийского отряда Джангир-аге, всей армянской армии и ополчению, сражавшимся с оружием в рукам священнослужителям.

В эти дни 1918 года по инициативе Арама Манукяна на территории сегодняшнего «Ераблура» работали около 1500 женщин и мужчин, они укрепляли позиции: «Ераблур» был оборонительным рубежом Еревана. Победоносная битва при Сардарапате помешала захватить Ереван, а спустя годы «Ераблур» стал особым местом паломничества, где мы чтим память героев, отдавших свои жизни за свободу Арцаха [Карабаха – ред.].

Сегодня мы привержены победоносному вкладу и посылу Сардарапата и Арцаха, мы верим, что у нас будет Армения наших мечтаний со стремящимся к прогрессу и изменениям, справедливым и креативным обществом, где нет насилия, с сильной экономикой и еще более сильной и более современной армией.

«Арам Манукян говорил: “... вы должны знать, что я бессилен без вас. Герой - это сам народ, и если народ захочет ... работать и спасти армян от нависшей гибели, то моя работа и работа многих таких, как я, не будет напрасной”.

Следовательно, давайте вместе возьмемся за дело и будем работать ради Армении нашей мечты.

Уверен, что победоносный гражданин Республики Армения никогда более не допустит утраты государственности или гражданства, утраты суверенитета и прав, утраты веры и оптимизма.

Республика Армения должна существовать на планете Земля вечно, флаг Армении должен развеваться вечно, символизируя наш дух и гордость, нашу свободу и суверенитет», - в своем послании подчеркнул премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Отметим, что в этом году в связи с коронавирусной пандемией привычные массовые мероприятия по случаю праздника отменены, проходят только официальные церемонии с участием представителей руководства страны.