В Армении празднование годовщины создания Первой Республики пройдет без массовых мероприятий

Сегодня, 28 мая, в Армении отмечают 102-ю годовщину создания Первой Республики, которая была провозглашена в 1918 году.

Это произошло вслед за героическими сражениями под Сардарапатом, Баш-Апараном, Каракилисой. Первая Республика Армения просуществовала около двух с половиной лет.

В этом году привычные массовые мероприятия по случаю праздника отменены в связи с коронавирусной пандемией.

Отметим, что по случаю Дня Первой Республики период с 28-го по 31 мая в Армении объявлен нерабочим.

Полиция Армении призвала граждан в связи с предстоящими длительными выходными воздержаться от участия в массовых мероприятиях.

«Полиция призывает в нерабочие дни воздержаться от массовых мероприятий, застолий, собраний, паломничеств и так далее. Уважаемые граждане, организуйте свой досуг, не нарушая решений коменданта. Нарушение порядка повлечет за собой правовые последствия», - говорится в заявлении, распространенном полицией ранее на этой неделе.

Напомним, что до 13 июня в Армении действует режим чрезвычайного положения, объявленный в связи с коронавирусной инфекцией.