В результате выстрела с азербайджанской стороны сгорел автомобиль ВС Армении – пресс-секретарь МО

В результате выстрела с азербайджанской стороны на межпозиционной территории в нахичеванском направлении сгорел автомобиль вооруженных сил Армении. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«Некоторые СМИ сегодня распространили информацию, что «вчера от выстрела с азербайджанской стороны сгорела машина марки «Ниссан Патриот» командира батальона одной из армянских воинских частей. При повседневной деятельности войск подобные инциденты не исключены, выстрелы на границе бывают каждый день, вследствие чего повреждаются и наша военная техника, и военная техника противника. На нахичеванском направлении, в частности, в указанном направлении, ситуация относительно стабильная и контролируемая, тревожных развитий нет. Инцидент произошел в районе новых укреплений, строящихся армянскими вооруженными силами на межпозиционной территории, да, машина сгорела, однако она не обслуживает командира батальона», - написала Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

«В результате ответных действий подразделений ВС Армении активность противника всегда подавляется, но, в отличие от некоторых армянских СМИ, азербайджанские, к сожалению, об этом не сообщают», - также подчеркнула пресс-секретарь оборонного ведомства Армении.