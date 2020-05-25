В школах Армении сегодня прозвенел последний звонок. По этому случаю поздравительные послания выпускникам направили премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Армении Армен Саркисян.

«Дорогие выпускники! Сердечно поздравляю вас с окончанием школы. К сожалению, этот важный для вас день в этом году из-за эпидемии приходится отмечать в таких необычных условиях, - согласно сообщению пресс-службы аппарата премьер-министра Армении, говорится в послании премьер-министра Никола Пашиняна: - Сегодня у вас нет возможности собраться, вместе отметить Ваш праздник, веселиться, но я уверен, что вы в душе будете вместе. Надеюсь, что совместными усилиями эта ситуация в скором времени будет урегулирована, и мы вернемся к нормальной жизни, и вы все же сможете собраться и вместе провести ваше выпускное мероприятие».

«Дорогие выпускники, для вас правительство Республики Армения создаст новые возможности для образования и самовыражения, мы сделаем все, чтобы Армения стала тем местом, где вы сможете полноценно реализовать свой талант. В этот период жизни вы должны воспользоваться всеми возможностями, которые позволят получить профессиональные знания, опыт и новые навыки. Призываю приложить все усилия в этом направлении, чтобы в дальнейшем суметь легче преодолевать все трудности, стать высококвалифицированными специалистами и своими возможностями способствовать развитию и благоустройству нашей страны», - в своем послании отметил премьер-министр.

В поздравительном послании президента Армена Саркисяна, в частности, говорится: «Дорогие выпускники! В этом году последний звонок, как мероприятие, проходит необычно, без присущих ему торжеств. Однако в действительности торжества – лишь внешняя часть явления. Вы заканчиваете школу, заканчиваете интересный, наполненный эмоциями и чувствами этап вашей жизни. Вы больше не школьники. Знаю, вы это осознаете с грустью. Однако, в то же время, вы рады, что выросли и повзрослели, что можете двигаться вперед более самостоятельно, что идете навстречу новым вызовам, что глубже и более непосредственно увидите и почувствуете – жизнь всегда прекрасна, как бы ни была сложна и непредсказуема».

«Время, мир спешат, сломя голову. Знания помогут вам сориентироваться и определиться, помогут также смотреть, как себе под ноги, так и в невидимую с первого взгляда даль. Крепко держитесь за руку знаний, одновременно развивая ваши способности и навыки, а также, почему бы и нет, таланты», - согласно пресс-службе аппарата президента Армении, отмечается в послании.

«Уверен, что вы лучшим образом сможете воспользоваться сегодняшней возможностью думать, созидать, творить и, конечно, жить. В течение этих месяцев вы более мастерски овладели информационными технологиями и новыми образовательными методами, лучше узнали и более четко представили, куда и как движется мир, - написал Армен Саркисян и добавил: - Этот звонок, который по традиции должен был прозвучать в школе и проводить вас к новой жизни, пусть звучит в первую очередь в вашем сердце, в вашей душе, как зов осуществления вашей мечты».

«Будьте здоровы и счастливы, будьте оптимистичны и уверены, будьте радостны и мыслите широко. Будущее ваше особенно, когда его создаете именно вы. Доброго пути в новую жизнь!» - заключил свое послание президент Армении.