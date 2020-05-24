Новые правила: Все участники торговли, два и более человек в автомобиле должны носить маски

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня в прямом эфире на своей странице в Facebook говорил о новых правилах, направленных на снижение распространения коронавирусной инфекции.

«У нас есть определенная вспышка новых случаев коронавируса в последние дни», - отметил он.

По его словам, причина заключается в промышленных предприятиях. Как отметил премьер, около 80% случаев были зафиксированы на промышленных предприятиях и в пунктах обслуживания, в отношении которых с 4 мая постепенно были сняты ограничения на деятельность.

Напомним, что на сегодняшний день в Армении подтвержден 6661 случай коронавируса. От болезни, вызванной вирусом, с начала эпидемии скончался 81 человек.

«Работа с сознанием людей – это самый глубокий метод, который я знаю. Мы всегда будем предпочитать объяснять, показывать. Инструментом изменения реальности является изменение сознания человека, и нашим инструментом номер один сейчас остается изменение индивидуального поведения. Но, конечно же, мы будем также использовать определенные административные рычаги. Те кафе, отделения банков, рестораны, производственные предприятия, парикмахерские, где не соблюдаются правила безопасности, будут нещадно закрываться, и я дал указание, чтобы те, кто совершает повторные нарушения, не отделывались закрытием на 24 часа», - заявил Никол Пашинян. Он отметил, что названия правонарушителей должны быть обнародованы, чтобы граждане знали, что им небезопасно посещать эти места.

Пашинян представил исследование экспертов, согласно которому ношение масок значительно уменьшает или даже сводит к нулю распространение вируса.

Премьер-министр также представил решения, принятые на основании всего этого. Так, все участники торговли, независимо от их местоположения, должны носить маски, то есть и покупатель, и продавец должны носить маски. «Во всех местах, где есть торговля, обе стороны, участвующие в торговле, должны носить маски», - заявил он.

На автомобилях, которые также рассматриваются как закрытое помещение, в которых находятся больше одного человека, ношение маски будет обязательно для всех.

Премьер-министр также призвал сохранять социальную дистанцию при встречах на улицах со знакомыми, общаться только в масках, регулярно дезинфицировать руки.