COVID-19: За сутки в Армении выявлено 359 новых случая инфицирования, 4 пациента скончались

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 359, в общем составив 6661. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 24 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 128 и сейчас составляет 3064.

За сутки от COVID-19 скончались еще четыре пациента. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 81.

С начала эпидемии коронавируса нового типа 33 пациента с диагнозом COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 3483, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 50397.