В Минобороны Карабаха сообщили о попытке диверсионного проникновения со стороны Азербайджана

В период с 17 по 23 мая на линии соприкосновения в Карабахе вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 180 раз. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Карабаха.

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 3 тысяч выстрелов, говорится в сообщении.

«Кроме указанных выше нарушений режима прекращения огня, 22 мая азербайджанские военнослужащие предприняли попытку диверсионного проникновения в направлении оборонительного участка одной из воинских частей Армии обороны. Передовые подразделения АО своевременно заметили продвижение азербайджанских спецназовцев, противник, неся потери, был отброшен на исходные позиции. В результате перестрелки АО Карабаха потерь не понесла», - говорится в сообщении.

В Минобороны Карабаха заявляют, что передовые подразделения Армии обороны «продолжают осуществлять полноценный контроль на передовой и предпринимать необходимые шаги для организации надежной обороны боевых позиций».