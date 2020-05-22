«Бархатная» революция неизбежно должна привести к международному признанию самоопределения Карабаха – Пашинян

«Все попытки противопоставить ненасильственную бархатную народную революцию Арцахской [Карабахской – ред.] освободительной войне, ее целям и сути, ее мечтам и ценностям тщетны», - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, накануне выступая с речью на церемонии инаугурации новоизбранного главы Карабаха Араика Арутюняна в Шуши.

«Так же как начавшаяся в 1988 году революция принесла победу в освобождении Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], так и ненасильственная бархатная народная революция неизбежно должна привести к международному признанию, де-юре признанию де-факто самоопределения Арцаха», - заявил Пашинян, согласно пресс-службе правительства Армении.

Согласно сообщению, Пашинян выразил убежденность в том, что под руководством Арутюняна сотрудничество между Карабахом и Арменией станет еще более эффективным. Он также отметил важность перемен в мышлении, психологии и поведении людей.

«Я верю, что пришло время для таких перемен в нашей национальной жизни, в нашем личном поведении - от президента до рядового гражданина, от премьер-министра до рядового солдата. Таких изменений, которые позволят нам смотреть прямо в глаза нашим павшим героям, детям, матерям, женам и сестрам», - в частности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.