В рамках борьбы с коронавирусом США предоставят Армении еще 1 млн долларов – посол

В рамках борьбы с коронавирусом США предоставят Армении дополнительно 1 млн долларов. Об этом сегодня сообщила посол США в Армении Линн Трейси.

Таким образом, выделенная Армении до сих пор помощь в борьбе с COVID-19 составит 5 млн 400 тыс. долларов, сказала посол.

«Дополнительный 1 млн долларов предусмотрен с целью содействовать Армении в этом вопросе. Эти средства из Глобального фонда здравоохранения будут направлены Армении. Об этом на этой неделе говорил госсекретарь США Майк Помпео. Если добавить это к уже выделенной помощи, общая сумма составит 5 млн 400 тыс. долларов. Они направляются на усиление и развитие лабораторных возможностей и оказание помощи правительству Армении в организации лечения тяжелых случаев коронавирусной инфекции», - отметила Лин Трейси.

Помимо указанной помощи, 1 млн 200 тыс. долларов посольство в виде грантов предоставит на оздоровление малого общинного бизнеса, который вследствие коронавируса оказался в сложной ситуации.

Посол Трейси также коснулась работы, проделанной Арменией в борьбе с коронавирусом.

«В работе правительства я хочу выделить один фактор и высказаться об этом с похвалой. Это прозрачность коммуникации и подотчетность перед обществом за этот период», - подчеркнула посол США в Армении.

В ходе прямой трансляции в Facebook послу Трейси также задали вопрос об урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Один из пользователей спросил, согласны ли США с последним заявлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Около месяца назад Сергей Лавров заявил, что в основе дискуссий лежат принципы поэтапного урегулирования карабахской проблемы. На первом этапе, по словам Лаврова, должен быть освобожден ряд районов вокруг Нагорного Карабаха.

«Хочу подчеркнуть, что Соединенные Штаты продолжают активно участвовать в этой работе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ. И, конечно, Россия является одним из трех сопредседателей, и мы стараемся конструктивно выполнять свою работу вместе с другими сопредседателями. Мы по-прежнему привержены нашим посредническим усилиям, направленным на урегулирование конфликта. Наша задача как сопредседателей состоит в том, чтобы способствовать мирному урегулированию конфликта», - ответила она.

Посол Трейси также затронула процесса выдачи виз, который в связи с пандемией коронавируса был прекращен. Государственный департамент США приостановил выдачу виз во всех посольствах, и пока неизвестно, когда этот процесс возобновится, сказала посол.