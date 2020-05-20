Премьер-министр считает основной задачей научиться жить в условиях наличия коронавируса и взять его распространение под контроль

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось заседание Комиссии по координации работ по предотвращению распространения коронавируса в Армении.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, в своей речи Пашинян отметил, что темпы распространения эпидемии коронавируса нового типа за последнее время стали очень беспокоящими.

«Думаю, нам пора подумать о внесении некоторых корректировок в наши действия по борьбе с коронавирусом. Наши расчеты показывают, что если мы ничего не изменим в этом процессе, то к концу мая у нас будет около 10 тысяч пациентов, то есть пациентов с положительным диагнозом, а к середине июня это число может достигнуть 20 тысяч. Это означает, что мы должны принять не столько новые меры, сколько пересмотреть уже принятые меры, особенно, в плане качества и объема их осуществления», - сказал Никол Пашинян.

По словам главы правительства, тактика и стратегия комендатуры в целом заключались в следующем: научиться жить нормальной, или более-менее нормальной, или максимально нормальной жизнью в условиях наличия коронавируса. «Но, разумеется, когда мы говорим это, мы имеем в виду возможность управлять ситуацией таким образом, чтобы после смягчения ограничений не было необходимости возвращаться к прежним ограничениям. И сегодня должны констатировать, что, к сожалению, мы не уверены, что сможем сохранить эту тактику, если нынешние темпы сохранятся. Однако нашей главной задачей остается именно это: научиться, продолжать учиться жить в условиях наличия коронавируса и взять под строгий контроль распространение коронавируса», - отметил Никол Пашинян.

По словам премьер-министра, в целом ситуация с коронавирусом в Республике Армения часто сравнивается с рядом других стран, и проводятся параллели.

«Конечно, это понятное сравнение, но я хочу сказать, что при сравнении необходимо рассматривать всю картину. Изначально наша тактика была следующей: проводить такие мероприятия, чтобы они были максимально сбалансированы с точки зрения управления экономическим кризисом, с точки зрения управления кризисом в сфере здравоохранения и с точки зрения управления социальным кризисом. И в связи с этим считаю важным отметить, что во время вызванного коронавирусом кризиса нам удалось сохранить минимальный порог инфляции, наш финансовый рынок не подвергся шокам. Я говорю это, чтобы констатировать, что да, есть страны, где ситуация намного лучше с точки зрения цифровых показателей эпидемии, но, с другой стороны, есть инфляция, которая в несколько раз превышает запланированный порог, на финансово-экономическом рынке происходят колебания. И вообще, это вопрос оценки и выбора того, решение какой проблемы является приоритетным. Я думаю, что мы должны продолжать нашу тактику, мы не должны недооценивать экономические проблемы, социально-экономические проблемы в противовес здравоохранительным проблемам. Но, с другой стороны, неразрешенные и усугубленные проблемы здравоохранения могут, в свою очередь, усугубить экономические проблемы и сделать их решение более трудным», - отметил глава правительства.

Премьер-министр отметил, что в ходе заседания будет обсуждена текущая ситуация, а также участники встречи попытаются понять, какие конкретные корректировки следует внести в дальнейшие действия. «Речь идет не столько о содержательных корректировках, потому что, по сути, с точки зрения содержания все страны применяют одинаковые меры, хотя я не исключаю, что мы можем обсудить и такой вопрос. Скорее речь идет о том, что нужно лучше понять, как сделать борьбу с коронавирусом более эффективной, речь идет о централизованной и децентрализованной борьбе, когда как можно больше сил и граждан вовлечены в борьбу с эпидемией коронавируса на уровне индивидуальной ответственности», - отметил Никол Пашинян.

Затем были затронуты статистика подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Армении, общая динамика, состояние здоровья инфицированных людей, принятые по предотвращению распространения коронавирусной инфекции мероприятия.

Было отмечено, что в результате увеличения количества тестирований стало возможным выявлять случаи инфекции как можно раньше, и соответственно, лечить пациентов, не допуская ухудшения состояния здоровья пациентов.

В ходе совещания были обсуждены дальнейшие шаги по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в частности, вопросы управляемости эпидемиологической проблемы, механизмы контроля и др.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул необходимость строгого контроля за соблюдением установленных комендатурой правил и дал соответствующие поручения.