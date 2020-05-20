В Карабахе погиб армянский военнослужащий

Накануне в Карабахе в результате огнестрельного ранения погиб военнослужащий Армии обороны, 20-летний Генрих Арамян. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Карабаха.

Согласно сообщению, инцидент произошел в 20:30 на боевой позиции одной из воинских частей, расположенной в восточном направлении.

Для выяснения подробностей смерти военнослужащего ведется следствие, говорится в сообщении.

В свою очередь, Следственный комитет сообщает, что военнослужащий срочной службы, рядовой Генрих Арамян получил смертельное огнестрельное ранение в голову.

Согласно тому же источнику, по данному факту первым гарнизонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 104 («Убийство») УК РА.