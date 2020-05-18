Инфекционист надеется, что ситуация не будет развиваться по пессимистическому сценарию

Число людей, зараженных коронавирусом, увеличивается день ото дня. При развитии событий по наихудшему сценарию вестибюль Ереванского спортивно-концертного комплекса (СКК) имени Карена Демирчяна станет госпиталем.

Это в данный момент маловероятно, поскольку правительство решило отправлять зараженных коронавирусом, но не имеющих симптомов граждан лечиться в домашних условиях. Но специалисты не исключают, что размещенные в СКК кровати также могут пригодиться.

Около двух месяцев назад в Сети распространились фотографии, на которых было изображено заставленное сотнями коек фойе Спортивно-концертного комплекса имени Карена Демирчяна. Многие пользователи сравнивали эту картинку с полевым госпиталем. Правительство пояснило, что готовится к наихудшему сценарию, но комплекс станет госпиталем только в случае крайней необходимости. Причем подобные помещения выделены не только в Ереване, но и во всех областях Армении.

Число инфицированных коронавирусом в Армении уже приближается к 5 тысячам, но, как в беседе с Радио Азатутюн сказала врач-инфекционист Асмик Казинян, еще можно избежать сценария превращения СКК в госпиталь и размещения больничных коек в парках. По ее словам, койки в СКК так и останутся пустыми, если граждане будут ответственными и будут соблюдать установленные правила.

«В критические моменты обычно наш народ оказывался сплоченным и проявлял более сознательный, адекватный подход к ситуации», - сказала она.

Комендант чрезвычайного положения, вице-премьер Тигран Авинян на днях в Национальном собрании заявил, что если установленные правила не будут соблюдаться, то число смертей от коронавируса ежедневно может превысить сотню.

Правительство в начале марта рассматривало возможность повторения в Армении итальянского сценария распространения коронавируса - 10 тысяч смертей за один месяц. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян. «Мы не были уверены, что не пойдет именно по тому сценарию, и, если честно, мы и сейчас не уверены в этом», - сказал он.



Инфекционист Асмик Казинян считает примечательным тот факт, что число подтвержденных случаев за день уже почти в 4 раза превышает число выздоровевших. «Проблема действительно серьезная, сегодня это является сверхпроблемой», - отметила она.

С сегодняшнего дня полностью сняты ограничения на экономическую деятельность и транспорт. Работа в разных сферах должна быть строго регламентирована. На данный момент Казинян оценивает контроль как удовлетворительный. Она подчеркивает, что правила обязательны для всех.

«Контроль должен быть непрерывным и обязательным, так же как подходы должны быть обязательными для всех. Я надеюсь, мы не дойдем до СКК», – сказала инфекционист.

Она призывает отрезвиться тех людей, которые несмотря на то, что ситуация с коронавирусом во всем мире длится уже в течение нескольких месяцев, говорят, что коронавирус – это ложь и они в это не верят.

В начале месяца министр здравоохранения Арсен Торосян заявил, что в случае возможного наихудшего сценария в Армении коронавирусом заразятся полмиллиона человек.