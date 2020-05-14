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Армения

Правительство Армении решило продлить чрезвычайное положение еще на месяц

Здание правительства Армении

Сегодня правительство Армении приняло решение продлить чрезвычайное положение, объявленное в стране 16 марта. Режим ЧП, который заканчивается сегодня в 17:00, продлевается на 30 дней – до 17:00 13 июня.

Согласно решению, чрезвычайная ситуация, вызванная коронавирусной болезнью (COVID-19), «продолжает угрожать жизни и здоровью населения и может привести к нарушению нормальных условий жизнедеятельности людей, а обстоятельства, приведшие к объявлению чрезвычайного положения, еще не устранены, свидетельством чего являются 3860 подтвержденных случаев коронавируса нового типа».

В начале заседания премьер-министр Армении Никол Пашинян привел последнюю статистику по распространению коронавируса в стране, отметив, что в последние дни ежедневно выявляется более 100 случаев, а общее число смертей от COVID-19 уже составляет 49.

Пашинян также затронул вопрос о том, что некоторые граждане не верят в существование вируса и считают это вымыслом. В частности, он объяснил это бессимптомным течением заболевания у большинства инфицированных. Так, по словам Пашиняна, более 70-75% выявленных инфицированных в Армении не имели симптомов или они у них были слабо выражены.

«Есть конкретные случаи, когда люди, у которых был выявлен коронавирус, после выхода из больницы или гостиницы с уже отрицательным результатом теста, до сих пор не верят, что они болели какой-либо болезнью, даже если у них при этом была температура. Человека очень трудно убедить в том, что у него были какие-то проблемы, пока кто-то из его семьи, в основном член семьи пожилого возраста, не заболеет и его состояние не ухудшится вплоть до печального летального исхода», - отметил премьер.

Пашинян отметил, что правительство должно принять решение о продлении режима чрезвычайного положения. «Но наша стратегия в общем заключается в следующем: мы должны идти не по пути применения ограничений, а в условиях чрезвычайного положения мы должны пойти по пути убеждения людей, а где надо и принуждения, чтобы они соблюдали определенные правила безопасности», - заявил он.

«Наша стратегия заключается в том, чтобы мы снова не возвращались к режиму изоляции», - добавил Никол Пашинян.

Говоря о причинах, по которым власти Армении пошли на режим самоизоляции и ограничений, Пашинян подчеркнул, что во-первых это позволило в пять раз увеличить возможности системы здравоохраниения: «Количество коек было увеличено с 300 до 1500 и этот процесс продолжается». Также премьер-министр отметил, что у властей Армении были опасения, что распространение коронавируса в стране пойдет, например, по «итальянскому» сценарию и в течение месяца будет зарегистрировано 10 тысяч смертей. «То есть, мы не знали, не были уверены, что не пойдет по тому сценарию, и, если честно, и сейчас не уверены в этом», - отметил Пашинян.

По словам премьера, несмотря на стратегию по «невозращению к ограничениям», тем не менее возможна ситуация, когда правительство будет вынуждено пойти на такое решение. «В каком случае это произойдет? Есть одно обстоятельство, при котором это произойдет: если мы исчерпаем свои возможности по оказанию помощи больным с симптомами», - подчеркнул Пашинян.

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