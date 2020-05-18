В Армении тестирование на коронавирус будут осуществлять только утвержденные Минздравом лаборатории

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подписал распоряжение, согласно которому исследования по коронавирусу могут проводиться только в лабораториях, утвержденных министерством – по медицинским показаниям и на бесплатной основе.

Из Министерства здравоохранения Республики Армения сообщают, что в настоящее время регистрируются случаи, когда лаборатории проводят платные исследования на коронавирус с помощью ПЦР (полимеразная цепная реакция) или рапид-тестов. «Лаборатории могут приобретать, использовать наборы тестов различной чувствительности и специфичности, ставя под сомнение достоверность результатов, выбор правильной тактики лечения и его эффективность, а также вносить неопределенность в организацию и реализацию будущих мер по борьбе с инфекцией», - говорится в сообщении, распространенном Минздравом Армении накануне.

«Кроме того, при разрешении на лицензированное тестирование, оно может быть проведено в разных лабораториях без обеспечения процесса биобезопасности, удовлетворения ключевых требований системы биобезопасности, обеспечения надлежащего потока процессов, также возможно недопустимое распространение персональных данных – в случае несоблюдения надлежащих требований… Принимая во внимание необходимость сосредоточить внимание на проведении исследований, министр здравоохранения Арсен Торосян подписал распоряжение, согласно которому исследования могут проводиться только в лабораториях, утвержденных министерством – по медицинским показаниям и на бесплатной основе», - говорится в сообщении.