В связи с коронавирусом закрыто село Арени

Село Арени Вайоцдзорской области Армении решением вице-премьера Армении, коменданта режима ЧП Тиграна Авиняна закрыто в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции.

В обнародованном решении говорится, что для села устанавливается специальный режим въезда-выезда. Передвижение граждан и транспортных средств допускается исключительно для снабжения товарами первой необходимости, продуктами питания, медикаментами, топливом. Разрешено передвижения граждан с целью сельскохозяйственных работ, также разрешено движение по межгосударственной трассе М2 и по пролегающей через село дорогое, ведущей к селу Хачик.