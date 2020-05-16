Среди пожилых жителей и сотрудников дома-интерната в Ереване обнаружен коронавирус

У более 40 пожилых граждан, проживающих в Норкском доме-интернате в Ереване, а также у некоторых сотрудников учреждения обнаружен коронавирус. Об этом сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян.

На своей странице в Facebook Никогосяннаписала: «Конечно, это очень опасный очаг распространения заболевания, учитывая возраст пациентов и имеющиеся у них сопутствующие хронические заболевания. Уже два дня на месте работают врачи медцентра «Сурб Григор Лусаворич», чтобы оценить и проконтролировать состояние здоровья пациентов. С сегодняшнего дня организуется также их перевод в больницы для дальнейшего лечения».