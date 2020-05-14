Дорожная полиция отныне будет нести скрытую службу

Дорожная полиция отныне будет нести скрытную службу для обеспечения безопасности дорожного движения и более эффективного выявления водителей, нарушающих правила дорожного движения.

В полиции сообщают, что сотрудники Дорожной полиции будут ездить на машинах без каких-либо надписей и опознавательных знаков для выявления нарушений правил дорожного движения.

«Скрытая служба регулируется соответствующим постановлением правительства Республики Армения. Она представляет из себя дорожно-патрульную службу, которую несут служащие строевого подразделения Дорожно-патрульной службы на автомобилях без цветографической окраски, надписей и опознавательных знаков. На этих машинах службу будут нести дорожные полицейские, которые будут выявлять водителей, совершивших нарушение правил дорожного движения, и, в соответствии с законом РА «Об обеспечении безопасности дорожного движения», по громкоговорителю будут требовать остановить транспортное средство», - говорится в сообщении полиции.

Необходимость в других механизмах контроля существует, однако насколько эта новая служба будет эффективна, говорить пока рано, в беседе с Радио Азатутюн сказал соучредитель общественной организации «Друг водителя» Сергей Каграманян.

«Эта скрытая служба подразумевает, что ты должен ждать полицейского в любом месте, его машина внешне ничем не отличается от твоей машины, и, возможно, внутри она будет оборудована всеми необходимыми техническими средствами. Весь смысл в том, чтобы люди повсюду ждали полицейского», - подчеркнул Каграманян.

Он сообщил, что в результате мониторинга заметил, что в Армении особенно после объявления чрезвычайного положения число нарушений правил дорожного движения увеличилось.

«Есть водители, которые действительно смотрят на то, где находится полицейская машина, а когда убеждаются, что полицейской машины нет, они реализуют свои желания в виде нарушений. Эта система просто позволяет им [полицейским] не выделяться в потоке дорожного движения цветографической окраской или световыми сигналами, и если происходит нарушение, они приближаются, остальное уже происходит, согласно закону, это происходит в соответствии с решением правительства, они приближаются, размещают световой сигнал, включают звуковой сигнал о том, что такая-то машина должна остановиться, и подходят, естественно, в полицейской форме», - пояснил Каграманян.

Кстати, с 1 января этого года была введена также система штрафных баллов. Каждому водителю дается 9 баллов. Нарушители не только штрафуются, но снижаются их баллы. Если баллы обнуляются, действие водительских прав приостанавливается на шесть месяцев. За некоторые правонарушения предусмотрена уголовная ответственность.