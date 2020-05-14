Дорожная полиция отныне будет нести скрытую службу

Дорожная полиция отныне будет нести скрытную службу для обеспечения безопасности дорожного движения и более эффективного выявления водителей, нарушающих правила дорожного движения.
В полиции сообщают, что сотрудники Дорожной полиции будут ездить на машинах без каких-либо надписей и опознавательных знаков для выявления нарушений правил дорожного движения.
«Скрытая служба регулируется соответствующим постановлением правительства Республики Армения. Она представляет из себя дорожно-патрульную службу, которую несут служащие строевого подразделения Дорожно-патрульной службы на автомобилях без цветографической окраски, надписей и опознавательных знаков. На этих машинах службу будут нести дорожные полицейские, которые будут выявлять водителей, совершивших нарушение правил дорожного движения, и, в соответствии с законом РА «Об обеспечении безопасности дорожного движения», по громкоговорителю будут требовать остановить транспортное средство», - говорится в сообщении полиции.
Необходимость в других механизмах контроля существует, однако насколько эта новая служба будет эффективна, говорить пока рано, в беседе с Радио Азатутюн сказал соучредитель общественной организации «Друг водителя» Сергей Каграманян.
«Эта скрытая служба подразумевает, что ты должен ждать полицейского в любом месте, его машина внешне ничем не отличается от твоей машины, и, возможно, внутри она будет оборудована всеми необходимыми техническими средствами. Весь смысл в том, чтобы люди повсюду ждали полицейского», - подчеркнул Каграманян.
Он сообщил, что в результате мониторинга заметил, что в Армении особенно после объявления чрезвычайного положения число нарушений правил дорожного движения увеличилось.
«Есть водители, которые действительно смотрят на то, где находится полицейская машина, а когда убеждаются, что полицейской машины нет, они реализуют свои желания в виде нарушений. Эта система просто позволяет им [полицейским] не выделяться в потоке дорожного движения цветографической окраской или световыми сигналами, и если происходит нарушение, они приближаются, остальное уже происходит, согласно закону, это происходит в соответствии с решением правительства, они приближаются, размещают световой сигнал, включают звуковой сигнал о том, что такая-то машина должна остановиться, и подходят, естественно, в полицейской форме», - пояснил Каграманян.
Кстати, с 1 января этого года была введена также система штрафных баллов. Каждому водителю дается 9 баллов. Нарушители не только штрафуются, но снижаются их баллы. Если баллы обнуляются, действие водительских прав приостанавливается на шесть месяцев. За некоторые правонарушения предусмотрена уголовная ответственность.
Смотрите комментарии
Уже зарегистрированы? Войти
Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Загрузите еще комментарии