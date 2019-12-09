Пакет законопроектов о внедрении балльной системы для водителей принят окончательно

Национальное собрание сегодня 57 голосами «за», 35 - «против», при 3 воздержавшихся, приняло во втором и окончательном чтении законодательный пакет о внедрении балльной системы регулирования дорожного движения.

Пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях и смежные законы, разработанный правительством, предусматривает предоставление лицу, имеющему право на управление транспортными средствами, 9 баллов сроком на один год со дня получения водительского удостоверения. В случае зафиксированного нарушения из общих баллов, выданных лицу, совершившему административное правонарушение, автоматически вычитаются штрафные баллы, установленные за правонарушение, предусмотренное соответствующей статьей кодекса.

Баллы зависят от степени общественного вреда административных правонарушений, от их количества, от того факта, являются ли они причиной или условием, способствующим дорожно-транспортному происшествию с жертвами и ранеными. Штрафные баллы следующие: 0,5, 1, 2, 3 или 4. Если водитель будет совершать нарушения регулярно, то есть, 3 и более раз в году, и штрафные баллы составят 9, его право на на управление транспортным средством будет приостановлено на 6 месяцев. Если через 6 месяцев в течение года повторится то же самое, это приведет к лишению прав уже на один год.

Если остаток баллов в течение года составляет 3 или меньше, водитель по своему желанию может сдать теоретический экзамен на получение водительских прав, в случае положительного результата из вычтенных баллов 2 балла будут восстановлены.

Сдав этот тест положительно, водитель также сможет восстановить свои водительские права, если прошла, по меньшей мере, половина срока приостановки водительских прав.

Согласно принятому законодательному пакету, из 100 видов нарушений в сфере дорожного движения штрафные баллы предусмотрены для 20.

Законодательный пакет был принят в первом чтении в сентябре.