Нужно убеждать, а где надо и принуждать людей соблюдать определенные правила безопасности – премьер

Сегодня в правительстве Армении обсуждают вопрос продления режима чрезвычайного положения, который действует в стране с середины марта в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В начале заседания премьер-министр Армении Никол Пашинян привел последнюю статистику по распространению коронавируса в стране, отметив, что в последние дни ежедневно выявляется более 100 случаев, а общее число смертей от COVID-19 уже составляет 49.

Пашинян также затронул вопрос о том, что некоторые граждане не верят в существование вируса и считают это вымыслом. В частности, он объяснил это бессимптомным течением заболевания у большинства инфицированных. Так, по словам Пашиняна, более 70-75% выявленных инфицированных в Армении не имели симптомов или они у них были слабо выражены.

«Есть конкретные случаи, когда люди, у которых был выявлен коронавирус, после выхода из больницы или гостиницы с уже отрицательным результатом теста, до сих пор не верят, что они болели какой-либо болезнью, даже если у них при этом была температура. Человека очень трудно убедить в том, что у него были какие-то проблемы, пока кто-то из его семьи, в основном член семьи пожилого возраста, не заболеет и его состояние не ухудшится вплоть до печального летального исхода», - отметил премьер.

Пашинян отметил, что правительство должно принять решение о продлении режима чрезвычайного положения. «Но наша стратегия в общем заключается в следующем: мы должны идти не по пути применения ограничений, а в условиях чрезвычайного положения мы должны пойти по пути убеждения людей, а где надо и принуждения, чтобы они соблюдали определенные правила безопасности», - заявил он.

«Наша стратегия заключается в том, чтобы мы снова не возвращались к режиму изоляции», - добавил Никол Пашинян.

Говоря о причинах, по которым власти Армении пошли на режим самоизоляции и ограничений, Пашинян подчеркнул, что во-первых это позволило в пять раз увеличить возможности системы здравоохраниения: «Количество коек было увеличено с 300 до 1500 и этот процесс продолжается». Также премьер-министр отметил, что у властей Армении были опасения, что распространение коронавируса в стране пойдет, например, по «итальянскому» сценарию и в течение месяца будет зарегистрировано 10 тысяч смертей. «То есть, мы не знали, не были уверены, что не пойдет по тому сценарию, и, если честно, и сейчас не уверены в этом», - отметил Пашинян.

По словам премьера, несмотря на стратегию по «невозращению к ограничениям», тем не менее возможна ситуация, когда правительство будет вынуждено пойти на такое решение. «В каком случае это произойдет? Есть одно обстоятельство, при котором это произойдет: если мы исчерпаем свои возможности по оказанию помощи больным с симптомами», - подчеркнул Пашинян.