За сутки в Армении число случаев коронавируса увеличилось на 142, выздоровевших – на 72, скончался еще один пациент

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 142, в общем составив 3860. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 14 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 72 и сейчас составляет 1572.

За сутки от COVID-19 скончался еще один пациент. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 49.

Как сообщают из Минздрава, скончавшийся 81-летний мужчина имел сопутствующие хронические заболевания.

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, за время эпидемии общее число пациентов с диагнозом COVID-19, которые скончались по другим причинам, составляет 21.

Отметим, что на данный момент количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 2218, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 36016.