Пашинян предупредил о возможном возврате к ограничениям, «если мы пойдем такими темпами»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня в прямом эфире на своей странице в Facebook предупредил о возможном возврате к ограничениям, если темпы распространения коронавирусной инфекции будут оставаться такими же высокими.

«С такими темпами мы можем столкнуться с очень серьезным кризисом», - отметил премьер-министр, добавив, что в случае возврата к ограничениям решение властей будет продиктовано тем, чтобы ни один нуждающийся в медицинской помощи не остался без нее.

«В течение нескольких дней у нас регистрируется более 100 случаев коронавируса за сутки, что означает, что противоэпидемические условия не выполняются. У каждого из нас есть возможность не заразиться и не заразить других, соблюдая противоэпидемические правила», - заявил Пашинян.

По словам главы армянского правительства, «если мы пойдем такими темпами, нам придется вновь вводить ограничения, что крайне нежелательно».

Пашинян напомнил, что с 4 мая правительство пошло на поэтапное смягчение ограничений, учитывая текущую экономическую и социальную ситуацию в стране. Он призвал граждан проявить большую ответственность, соблюдая правила социальной дистанции и гигиены, учитывая тот факт, что «еще как минимум год коронавирус будет рядом с нами».

Касаясь программ правительства по смягчению экономических последствий пандемии, Пашинян отметил, что в общей сложности 1,1 млн граждан получили содействие в рамках принятых правительством мероприятий, и что на эти цели уже потрачено 73 млрд драмов (148,4 млн долларов).

Отметим, что согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, за последние сутки число случаев коронавируса в Армении увеличилось на 180, достигнув 3718. Всего с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении от COVID-19 умерло 48 человек.