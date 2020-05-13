Посольство США с удовлетворением отмечает беспрецедентный показатель Армении в докладе Freedom House

Посольство США в Ереване «с удовлетворением отмечает, что, согласно докладу Freedom House о странах с переходной демократией, Армения зафиксировала самый высокий за всю историю доклада двухлетний показатель улучшения демократии». Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в Facebook.

«Вместе с USAID Armenia мы готовы поддержать те реформы, которые необходимы для продвижения Армении на пути к демократии и верховенству закона», - заверяет американская дипломатическая миссия в Армении.



Агентство США по международному развитию (USAID), в свою очередь, в распространенном заявлении подчеркнуло: «Армения зафиксировала самый высокий показатель в списке стран с переходной демократией Freedom House. Согласно докладу, Армения добилась впечатляющего прогресса в избирательных процессах и в борьбе с коррупцией».

«USAID продолжает оказывать поддержку правительству, гражданскому обществу и гражданам в разработке и проведении демократических реформ.

USAID помогло Армении в проведении свободных и справедливых парламентских выборов и продолжает содействовать укреплению избирательных институтов, поддерживать реформирование Избирательного кодекса.

Видя приверженность наших армянских партнеров искоренению коррупции, мы содействуем развитию Комиссии по предупреждению коррупции.

Мы поддерживаем широкий круг гражданского общества и средств массовой информации с целью информирования, привлечения и обеспечения граждан необходимыми знаниями, чтобы они могли стать активными участниками демократического будущего страны», - говорится в заявлении.