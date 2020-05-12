Разрешение карабахского конфликта основывается на принципе компромисса – ответ Мнацаканяна Мамедъярову

Разрешение нагорно-карабахского конфликта основывается на принципе компромисса, сегодня в ходе заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ в формате видеоконференции заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, отвечая на заявление главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова.

Мамедъяров заявил, что армянская сторона «делает все возможное, чтобы помешать активизации процесса мирного урегулирования карабахского конфликта».

Согласно МИД Армении, Мнацаканян отметил, что не существует альтернативы мирному урегулированию, «мы нацелены на продолжение практической работы, мы два года подряд вели эту практическую работу и намерены продолжить ее и в дальнейшем».

«Применение силы и угрозы применения силы отвергаются, и озвученные сегодня акценты крайне неприемлемы.

Разрешение этого конфликта основывается на принципе компромисса. Это означает также отвержение максималистских позиций какой-либо из сторон и сопоставление тех обязательств, которые все стороны берут на себя для достижения сбалансированного прочного компромисса.

Именно с этим подходом мы продолжим работу в рамках мирного урегулирования с намерением достижения исключительно мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - сказал глава МИД Армении.