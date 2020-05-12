В Армении обсуждают вопрос обязательного ношения масок на улице

До окончания чрезвычайного положения, объявленного в Армении в связи с распространением коронавирусной инфекции, остается два дня. Однако правительство пока формально не приняло решения о продлении режима ЧП.

Пресс-секретарь коменданта ЧП, вице-премьера Тиграна Авиняна Ваан Унанян в беседе с Радио Азатутюн сообщил, что в настоящее время они находятся в процессе обсуждения данного вопроса. «Как только будет принято окончательное решение, мы проинформируем об этом соответствующим образом», - заявил он.

В зависимости от ситуации, власти не исключают введения новых ограничений. В настоящее время, по словам Унаняна, власти проводят мониторинг ситуации. «Если будет такая необходимость, то меры могут быть ужесточены», - отметил пресс-секретарь коменданта.

Вопрос работы общественного транспорта также находится в центре внимания комендатуры, и на этот счет также идут обсуждения, однако ясности по данному вопросу также пока нет, отметил Унанян, добавив, что не исключено, что в ближайшее время ношение масок при выходе из дома станет обязательным. По его словам, этот вопрос также в настоящее время рассматривается.

Отметим, что по состоянию на 11:00 12 мая в Армении выявлено в общей сложности 3538 случаев коронавируса нового типа. С начала эпидемии в стране от COVID-19 умерли 47 человек.