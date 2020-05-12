За сутки в Армении число случаев коронавируса увеличилось на 146, выздоровевших – на 71, скончался еще один пациент

Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 146, в общем составив 3538. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 12 мая число выздоровевших пациентов увеличилось на 71 и сейчас составляет 1430.

За сутки от COVID-19 скончался еще один пациент. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии коронавируса нового типа в Армении составляет 47.

Как сообщили из Минздрава, скончавшейся женщине было 82 года, она страдала от сопутствующих хронических заболеваний.

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, за сутки еще 2 пациента, у которых был диагностирован коронавирус, скончались по другим причинам. Таким образом, общее число пациентов с диагнозом COVID-19, которые скончались по другим причинам, в настоящее время составляет 19.

Отметим, что на данный момент количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 2042, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 33313.