Марукян не собирается складывать мандат. Макунц призывает вернуться в «содержательное политическое поле»

Глава оппозиционной парламентской фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян не собирается складывать депутатский мандат. После произошедшей в Национальном собрании драки Марукян заявил, что депутаты правящей фракции «Мой шаг», которые нанесли ему удары, должны сложить мандаты.

Руководитель правящей фракции «Мой шаг» Лилит Макунц накануне заявила, что эти депутаты готовы сложить мандаты, если Эдмон Марукян также сложит свой мандат.

В ответ Марукян заявил, что они жертвы, а не инициаторы насилия, поэтому не должны складывать мандаты.

«Я знаю, что Никол Пашинян попросил вас найти какой-нибудь способ, чтобы мы сложили мандаты. Когда встретите нашего Никола, спросите у него: что не нашел другого способа? Хочешь устранить последних оппонентов? Почему мы должны складывать наши мандатами, кого мы ударили? А вот Сасун Микаелян, естественно, должен сложить мандат, потому что он не имеет ничего общего с политикой, когда он говорит, люди даже не понимают, что он говорит. Хотите мандаты? Вы их не получите. Зачем нам складывать мандаты, мы жертвы насилия, а вы – его инициаторы. Сложить мандаты, чтобы вообще в стране установилась полная диктатура? Это исключено. Успокойтесь», - заявил Марукян.

Глава правящей фракции «Мой шаг» Лилит Макунц сегодня заявила, что «Просвещенная Армения» является не жертвой, а стороной конфликта, и призвала Эдмона Марукяна вернуться в содержательное политическое поле.

«Несмотря на то, что фракция «Просвещенная Армения» публично не признает свою долю вины, я надеюсь, что они сделают для себя выводы», - отметила Макунц.

По словам Макунц, фракция «Мой шаг» осудила инцидент в целом, а также в той его части, которая касается их, а также сделала для себя выводы. «Мы надеемся, что фракция «Просвещенная Армения» также сделает выводы, пусть даже не публично, и что наша работа вернется в нормальное политическое, предметное поле», - заявила руководитель провластной фракции.