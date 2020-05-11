Иранский фрегат “Джамаран” затопил дружественный большой ракетный катер “Конарак” во время учений, — сообщает выпускающаяся в Объединённых арабских эмиратах газета The National и издание “Аль-Масдар” со ссылкой на сообщения местных журналистов. Сообщается о 40 погибших.

Инцидент произошёл во время ракетных стрельб. Атакованный катер, по всей видимости, не успел отойти на достаточное расстояние от выставленной мишени, — предполагает блог Центра анализа стратегий и технологий. Отмечается, что затопленный корабль был повторно введён в состав иранского флота после перевооружения в 2018 году.

Однако позже появились сообщения, что подбитый катер отбуксирован в порт Чабахар.

Информационное агентство Tasnim опубликовало первое официальное сообщение от военно-морского флота об инциденте. В нем подтверждается, что во время учений вспомогательный корабль потерпел крушение, в результате чего один человек погиб и несколько пострадали.

Как сообщили позднее на государственном телевидении Ирана, экипаж "Kонарака" не создал достаточного расстояния между собой и мишенью, в результате чего был поражен ракетой.

“Джамаран” введён в строй в 2010 году, корабль копирует фрегаты типа “Алвант” британской постройки. Корабль вооружён крылатыми противокорабельными ракетами “Нур”, скопированными с китайской “Инцзи-8”.