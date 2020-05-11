Иранский фрегат “Джамаран” затопил дружественный большой ракетный катер “Конарак” во время учений, — сообщает выпускающаяся в Объединённых арабских эмиратах газета The National и издание “Аль-Масдар” со ссылкой на сообщения местных журналистов. Сообщается о 40 погибших.
Инцидент произошёл во время ракетных стрельб. Атакованный катер, по всей видимости, не успел отойти на достаточное расстояние от выставленной мишени, — предполагает блог Центра анализа стратегий и технологий. Отмечается, что затопленный корабль был повторно введён в состав иранского флота после перевооружения в 2018 году.
Однако позже появились сообщения, что подбитый катер отбуксирован в порт Чабахар.
Информационное агентство Tasnim опубликовало первое официальное сообщение от военно-морского флота об инциденте. В нем подтверждается, что во время учений вспомогательный корабль потерпел крушение, в результате чего один человек погиб и несколько пострадали.
Как сообщили позднее на государственном телевидении Ирана, экипаж "Kонарака" не создал достаточного расстояния между собой и мишенью, в результате чего был поражен ракетой.
“Джамаран” введён в строй в 2010 году, корабль копирует фрегаты типа “Алвант” британской постройки. Корабль вооружён крылатыми противокорабельными ракетами “Нур”, скопированными с китайской “Инцзи-8”.
- Летом 2019 года обстановка в районе Персидского и Оманского заливов приблизилась к предвоенной, в сентябре два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии были атакованы поддерживаемыми Ираном йеменскими повстанцами, США убили влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани, а Иран нанёс ракетные удары по американским военным базам. В январе Иран по ошибке сбил украинский пассажирский самолёт над Тегераном, после чего конфликт был деэскалирован.
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