В Карабахе погиб армянский военнослужащий

Накануне в одном из подразделений Армии обороны Нагорного Карабаха погиб военнослужащий.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны НК, 10 мая, около 18:25, на посту охраны одного из воинских подразделений, дислоцированного в восточном направлении Армии обороны, смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Сасун Суренович Маргарян 2001 года рождения.

«Обстоятельства выясняются, ведется расследование», - говорится в сообщении.