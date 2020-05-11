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Карабах

В Карабахе погиб армянский военнослужащий

Накануне в одном из подразделений Армии обороны Нагорного Карабаха погиб военнослужащий.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны НК, 10 мая, около 18:25, на посту охраны одного из воинских подразделений, дислоцированного в восточном направлении Армии обороны, смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Сасун Суренович Маргарян 2001 года рождения.

«Обстоятельства выясняются, ведется расследование», - говорится в сообщении.

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